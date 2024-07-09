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В Подмосковье мужчина разгромил тир и напал на сотрудника аттракциона

В Раменском округе правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения мужчины на сотрудника тира в городском парке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в Раменском городском парке. Предварительно, между посетителем и сотрудником аттракциона произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина направлял на работника тира оружие, а также кидался в оппонента подставками для винтовок.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель городского округа Жуковский 1989 года рождения.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.