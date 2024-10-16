В Подмосковье мужчина пытался убить сотрудницу пункта выдачи заказов и ее друга

В Волоколамске прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного после происшествия в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса на улице Пороховская, где 26-летний парень сначала пытался убить сотрудницу, затем напал на ее друга, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области .

Предварительно установлено, что все случилось 12 октября. 26-летний парень пришел в пункт выдачи заказов маркетплейса, где между ним и сотрудницей завязался словесный конфликт. В какой-то момент посетитель не выдержал и набросился на женщину, начав ее душить и угрожать физической расправой.

Потерпевшая сумела вырваться из рук злоумышленника и обо всем рассказала знакомому, который решил за нее заступиться. В дальнейшем между знакомым сотрудницы пункта выдачи и посетителем завязалась драка. Молодой человек использовал бейсбольную биту для ударов по защитнику женщины, затем пырнул его ножом.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Свою вину он не признает и отказывается давать показания. Суд, рассмотрев обстоятельства случившегося, поместил его под стражу до 13 декабря 2024 года.