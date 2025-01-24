В Подмосковье мужчина обвинил трех полицейских в пытках и изнасиловании

Житель Московской области 26-летний Магомед Магомедов заявил, что 20 января был задержан полицейскими, после чего его пытали, били электрошокером и насиловали черенком от швабры, сообщает Baza .

В Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа произошел вопиющий случай жестокого обращения с задержанным. Молодой человек заявил, что подвергся жестоким издевательствам со стороны правоохранителей после задержания по делу о модификации травматического оружия в боевое.

По его словам, все произошло 20 января, когда стражи порядка доставили его из дома в отделение. Там, со слов мужчины, трое полицейских подвергли его серии издевательств, применяя электрошокер и другие методы насилия. Он также утверждает, что сотрудники использовали швабру.

Факт насилия подтвердился во время медицинского осмотра в присутствии адвоката, когда были обнаружены вещественные доказательства преступления — фрагмент черной перчатки в заднем проходе молодого человека.

Магомедов выдвинул официальные обвинения против трех сотрудников правоохранительных органов в применении пыток.