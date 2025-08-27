В Подмосковье мужчина из ружья стрелял в электрика на столбе

В полицию Ногинска поступил сигнал о беспорядках в садовом товариществе около деревни Марьино. Оперативно прибывшие на место полицейские выяснили обстоятельства инцидента, в ходе которого один из садоводов стрелял из охотничьего оружия в электриков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно известно, что между председателем СНТ и электриком, выполнявшим работы на электрическом столбе, с одной стороны, и местным жителем, с другой, возник словесный конфликт. После ссоры житель отправился к себе домой, достал из сейфа зарегистрированное оружие и, вернувшись к спорящим, несколько раз выстрелил в воздух. Этот момент попал на видео.

На опубликованных кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Readovka, видно, как электрик выполнял профессиональные обязанности на столбе, который стоял за пределами участка мужчины. В это же время мужчина, находясь на территории своего дома, стрелял в воздух из оружия. Рядом с ним стояла женщина, которая тоже все снимала на видео и просила рабочего спуститься вниз, называя его мошенником. В ходе происшествия никто не пострадал.

Полиция задержала и доставила в отделение москвича 1949 года рождения. У нарушителя обнаружили официально зарегистрированное ружье, которое было изъято. В настоящее время правоохранители выясняют все детали случившегося, после чего будет вынесено решение согласно действующему законодательству.