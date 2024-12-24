В Подмосковье москвич расстрелял и сжег товарища в машине

В Московской области задержан житель столицы, которого подозревают в убийстве мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия» УК РФ, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

20 декабря в салоне сгоревшей машины на обочине дороги в округе Солнечногорск нашли тело мужчины, на котором было три огнестрельных ранения.

Несколько дней следователи и криминалисты работали по данному делу с оперативниками МВД. Они выяснили личность жертвы — им оказался москвич 1977 года рождения.

В результате отработки ближайшего окружения убитого, а также его связей, силовики начали подозревать друга жертвы — москвича 1974 года рождения. Мужчину задержали и привезли к следователю.

На допросе он рассказал, что в день убийства в машине поссорился с товарищем. Во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в жертву, а затем поджег автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.