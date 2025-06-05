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В Подмосковье ликвидировали один лесной пожар за сутки

4 июня на территории гослесфонда Московской области обнаружили 1 пожар. С помощью системы видеомониторинга в Хорловском участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 2 км от рабочего поселка Хорлово г. о. Воскресенск был обнаружен очаг возгорания, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар ликвидировали 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники один час.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.