В Подмосковье легковушка протаранила 6 припаркованных автомобилей после ДТП
МВД: восемь автомобилей столкнулись в подмосковном Подольске
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло в городском округе Подольск. В результате аварии пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло накануне около 18:30 на улице Кирова.
После столкновения автомобиля такси Kia Rio с Daewoo Matiz водитель малолитражки врезался в шесть припаркованных машин. В результате массовой аварии пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование с целью установления всех деталей случившегося.
Ранее крупное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках. В результате аварии несколько автомобилей получили серьезные повреждения.