В Подмосковье легковушка протаранила 6 припаркованных автомобилей после ДТП

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МВД: восемь автомобилей столкнулись в подмосковном Подольске

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло в городском округе Подольск. В результате аварии пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло накануне около 18:30 на улице Кирова.

После столкновения автомобиля такси Kia Rio с Daewoo Matiz водитель малолитражки врезался в шесть припаркованных машин. В результате массовой аварии пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование с целью установления всех деталей случившегося.

Ранее крупное ДТП произошло на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках. В результате аварии несколько автомобилей получили серьезные повреждения.