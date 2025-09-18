В Подмосковье крики женщины сорвали планы эксгибициониста

Уличные камеры наблюдения зафиксировали, как молодая женщина возвращалась домой из магазина. За ней по пятам следовал подозрительный мужчина в темной куртке, которая была наброшена на голое тело.

Испугавшись преследования, девушка поспешила укрыться в подъезде своего дома, однако незнакомец последовал за ней и прямо на лестничной клетке совершил нападение. Отбиваясь от него, жертва начала громко и истошно кричать, что и стало решающим фактором ее спасения. На шум незамедлительно прибежали родственники, находившиеся в квартире. Увидев их, нападавший пришел в замешательство и бросился вон из подъезда.

Спасаясь бегством, он в паду подвернул ногу и упал, что впоследствии помогло его задержать. По словам возмущенных местных жителей, этот случай далеко не первый и загадочный незнакомец уже неоднократно устраивал подобные охоты на женщин в округе.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.