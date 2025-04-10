В Подмосковье количество ДТП с участием СИМ выросло втрое за год

В Московской области за минувший год увеличилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) почти в 3 раза по сравнению с 2023 годом, сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по региону Виктор Кузнецов.

«Ежегодный рост популярности СИМ приводит к увеличению количества ДТП с их участием. В 2024 году на территории Московской области зарегистрировано 101 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, что практически в 3 раза больше, чем в прошлом году», — заявил Кузнецов в ходе 109-го заседания Мособлдумы.

Он уточнил, что в прошлом году в авариях погибли 3 человека, управлявших СИМ, а в 2023 году было всего 37 аварий с участием этого типа транспорта.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.