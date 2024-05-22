В Подмосковье юная пациентка обвинила врача с 30-летним стажем в приставаниях

В больнице города Долгопрудный 16-летняя пациентка заявила, что лечащий врач сексуально домогался ее. За медика с хорошей репутацией и 30-летним опытом работы вступились коллеги, сообщает сайт MK.Ru .

По данным издания, девушка поступила в больницу с подозрением на аппендицит, однако диагноз не подтвердился. Тем не менее, несовершеннолетнюю решили оставить под врачебным присмотром на некоторое время.

По прошествии 3 дней пациентка должна была выписаться, однако в этот момент она начала утверждать, что к ней якобы приставал лечащий врач. Юная дама настаивала, что медик несколько раз поцеловал ее в губы и «осматривал не в тех местах».

Началось разбирательство, в ходе которого несовершеннолетняя пациентка начала менять показания — называла даты «домогательств», хотя в эти дни врач вообще не выходил на работу.

Подросток могла обидеться на опытного медика из-за того, что врач не пускал ее молодого человека в палату.