В Подмосковье юная пациентка обвинила врача с 30-летним стажем в приставаниях
В больнице города Долгопрудный 16-летняя пациентка заявила, что лечащий врач сексуально домогался ее. За медика с хорошей репутацией и 30-летним опытом работы вступились коллеги, сообщает сайт MK.Ru.
По данным издания, девушка поступила в больницу с подозрением на аппендицит, однако диагноз не подтвердился. Тем не менее, несовершеннолетнюю решили оставить под врачебным присмотром на некоторое время.
По прошествии 3 дней пациентка должна была выписаться, однако в этот момент она начала утверждать, что к ней якобы приставал лечащий врач. Юная дама настаивала, что медик несколько раз поцеловал ее в губы и «осматривал не в тех местах».
Началось разбирательство, в ходе которого несовершеннолетняя пациентка начала менять показания — называла даты «домогательств», хотя в эти дни врач вообще не выходил на работу.
Подросток могла обидеться на опытного медика из-за того, что врач не пускал ее молодого человека в палату.