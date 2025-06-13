В Подмосковье из-за неисправности в электропроводке погибла семейная пара

Ночью 12 июня в одном из домов на территории СНТ «Васильки» Волоколамского городского округа при пожаре погибла пара пожилых супругов. На месте происшествия работали спасатели, сообщили в МЧС Московской области .

Предварительно известно, что площадь пожара составила 12 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили горение, однако спасти пенсионеров не смогли, в сложившейся ситуации они были бессильны.

На месте происшествия работали 12 человек, которые задействовали три единицы спецтехники. Согласно оперативной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Точная причина возникновения пожара будет установлена в ходе специальной экспертизы.

Сотрудники МЧС Московской области в очередной раз просят жителей региона и страны быть максимально внимательными и не использовать ветхие удлинители, не перегружать электросеть в своем жилье, а также ремонтировать соответствующие коммуникации только с привлечением профессионалов. Наличие автономного пожарного извещателя поможет обнаружить пожар на ранней стадии и избежать непоправимых последствий.