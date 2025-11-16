В Подмосковье из-за гололеда столкнулись несколько грузовиков и легковушка

В Сети появилось видео, как минимум два грузовика не смогли затормозить на дороге с гололедицей и попали в аварию, зацепив легковой автомобиль. Все произошло на подмосковной трассе Юла в районе Лыткарино, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как в бетономешалку врезался грузовик с красной кабиной, затем по скользкой дороге аварию с трудом объехала «Газель». Следом за ней ехал грузовик с желтой кабиной, который не смог затормозить и врезался в транспортные средства, зацепив легковой автомобиль.

На кадрах также видно, что водитель одного из грузовиков застрял в смятой кабине. Автору видео он сказал, что не может самостоятельно выбраться, после этого запись прервалась.

Синоптики неоднократно предупреждали о том, что после появления первого снега в Москве и Подмосковье ожидается гололедица. Водителям настоятельно рекомендовали отказаться от поездок, а также позаботиться о смене летних шин на зимние.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.