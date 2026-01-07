В Подмосковье горит склад с китайским фастфудом
В городе Балашиха Московской области произошло возгорание складского помещения. По данным экстренных служб, пламя охватило здание, где хранилась продукция китайского общепита, пишет РЕН ТВ.
Предварительно известно, что происшествие произошло на территории микрорайона Кучино. К месту происшествия оперативно выдвинулись подразделения противопожарной службы.
Специалисты МЧС в настоящий момент ведут работы по ликвидации огня. Бригады пожарных развернули операцию по тушению возгорания.
Согласно предварительным сведениям, жертв и раненых в результате пожара нет. Данные о пострадавших людях в оперативные службы пока не поступали. Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.