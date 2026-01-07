сегодня в 17:58

В Подмосковье горит склад с китайским фастфудом

В городе Балашиха Московской области произошло возгорание складского помещения. По данным экстренных служб, пламя охватило здание, где хранилась продукция китайского общепита, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что происшествие произошло на территории микрорайона Кучино. К месту происшествия оперативно выдвинулись подразделения противопожарной службы.

Специалисты МЧС в настоящий момент ведут работы по ликвидации огня. Бригады пожарных развернули операцию по тушению возгорания.

Согласно предварительным сведениям, жертв и раненых в результате пожара нет. Данные о пострадавших людях в оперативные службы пока не поступали. Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

