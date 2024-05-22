В Подмосковье глухонемой разбился, пытаясь забраться на балкон к возлюбленной

В Ивантеевке глухонемой мужчина погиб при падении с 9 этажа

В подмосковной Ивантеевке глухонемой мужчина погиб, сорвавшись с высоты 9 этажа. Россиянин хотел забраться в квартиру к своей любимой — тоже глухонемой, которая не распознала стук возлюбленного в дверь, сообщает сайт MK.Ru .

Происшествие случилось 21 мая. Инвалид по слуху шел домой после прогулки, но не смог открыть дверь квартиры своими ключами — замок был закрыт изнутри. Сожительница мужчины в этот момент, как оказалось, приняла снотворное и уснула.

Тогда глухонемой решил забраться в квартиру через балкон, находящийся на 9-м этаже. В результате этого мужчина не удержался и рухнул на асфальт, получив несовместимые с жизнью увечья.