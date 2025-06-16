В Подмосковье девушка убила своего парня, потому что он был слишком ревнивым

В Подмосковье девушка зарезала своего парня из-за его ревности

В подмосковном Серпухове 25-летняя девушка подозревается в убийстве своего 36-летнего сожителя. Конфликт произошел из-за того, что мужчина сильно ревновал любимую, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

Следствие считает, что убийство случилось утром 14 июня. Девушка была пьяна и поссорилась с сожителем из-за того, что он был ревнивым. Во время перепалки дама схватила нож и ударила любимого минимум трижды в область головы, бедра и туловища.

После нападения девушка вызвала медиков. Подоспевшие врачи пытались помощь пострадавшему, однако он умер от полученных травм.

Во время допроса злоумышленница призналась в содеянном и раскаялась. Девушка стала фигуранткой уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемая заключена под стражу.