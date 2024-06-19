В Подмосковье девушка пыталась обойти лужу и погибла под колесами поезда

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Поезд насмерть сбил девочку-подростка на ж/д станции в Подмосковье

Девочка-подросток 2007 года рождения попала под поезд у станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД и погибла. По данному факту завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла днем 18 июня. Из-за того, что по дороге разлилась вода, девушка решила обойти труднопроходимый участок пешеходного перехода. Она шла совсем рядом с ж/д путями вне безопасной зоны и не заметила приближающийся поезд. Несовершеннолетняя скончалась на месте от полученных травм.

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия. Проводится проверка для выявления всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.