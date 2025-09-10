В Подмосковье будут судить похитителей 100 т нефти через врезку в трубу

Дело о хищении нефтепродуктов на сумму свыше 5 млн руб направили в Раменский суд

В Раменском 4 человека обвиняются в хищении нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода на сумму свыше 5 млн рублей. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры .

Дело было возбуждено в отношении 4 граждан по п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепродуктопровода), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Фигурантам уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, в 2023 году они похитили более 100 тонн нефтепродуктов, используя врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Раменском округе. Таким образом, их действия причинили АО «Транснефть-Верхняя Волга» ущерб на сумму более 5 млн рублей.

На имущество задержанных был наложен арест в целях дальнейшего возмещения ущерба. Также в отношении двух участников ОПГ дело выделено в отдельное производство. Их объявили в розыск.

