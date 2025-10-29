В Подмосковье больше двух недель ищут 14-летнего школьника-зацепера

Подростка-зацепера, который пропал без вести в Московской области, ищут уже 17 дней. Его поисками занимаются волонтеры и правоохранители, сообщает «Осторожно, Москва» .

Мальчика в том числе ищут добровольцы из отряда «СпасГрад». По их данным, поиски идут и сейчас. Волонтеры обследуют железнодорожные пути от Дмитрова в сторону Савелова.

Подросток сбежал из дома 12 октября. Предполагается, что он отправился на сходку зацеперов, которая проходила с 14 по 16 октября в Звенигороде. Ребенка в основном ищут возле железной дороги.

Ранее рядом со станцией Некрасовская Савеловского направления МЖД обнаружили кроссовки парня. Также следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ (убийство).

