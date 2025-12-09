В Подмосковье арестовали мужчину, который до смерти избил свою мать

В подмосковном Раменском арестовали мужчину, который подозревается в нанесении увечий своей матери, в результате чего она умерла, сообщает СК Подмосковья .

По запросу следователя из следственного отдела по Раменскому ГСУ СК России по Московской области, суд арестовал 53-летнего жителя, которому инкриминируют нанесение телесных повреждений 76-летней родственнице, приведших к ее гибели.

Предварительно установлено, что 6 декабря 2025 года подозреваемый во время ссоры с матерью нанес ей несколько ударов в область лица и груди. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась на месте происшествия. Позднее мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Следователи и эксперты-криминалисты провели осмотр места преступления, осуществили допросы и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

