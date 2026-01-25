В Подмосковье аферист устроился в компанию и похитил груз с техникой Apple

В Подмосковье мошенник устроился на работу в транспортную компанию всего на один день, он хотел украсть груз с техникой Apple. Общую сумму ущерба оценили в несколько миллионов рублей, сообщает Baza .

Фарид Я. откликнулся на вакансию водителя в компании «М-Групп». В первый же рабочий день ему поручили ответственный рейс: нужно было доставить в магазин DNS партию техники и гаджетов Apple на сумму 4,5 млн рублей.

Во время доставки логисты заметили, что водитель отклонился от маршрута и остановился в Химках. Руководство предположило, что произошла авария или поломка, и направило помощь новому сотруднику. Однако, прибыв на место, сотрудники компании обнаружили, что кабина грузовика пуста.

Руководство «М-Групп» обратилось в полицию. Спустя сутки сбежавшего водителя задержали в городе Конаково в Тверской области в момент, когда он пытался продать украденную технику. После ареста выяснилось, что его настоящее имя — Арутюн, а при трудоустройстве он использовал документы знакомого.

Компании удалось вернуть лишь часть техники. Уже полгода местонахождение планшетов и айфонов на сумму 3 млн рублей остается неизвестным. Тем временем Арутюна отпустили, он проходит по делу в качестве свидетеля. В настоящее время мужчина работает в другой столичной транспортной компании.

