В Подмосковье 27 сентября ожидается V класс пожарной опасности

сегодня в 11:25

26 сентября на территории гослесфонда Московской области произошло шестнадцать пожаров, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В Ногинскиом филиале ГКУ МО «Мособллес» — 6 пожаров в Аверкиевском, Ногинском сельское, Озерном, Кучинском и Кудиновском (2) участковых лесничествах на площадях 0.15, 0.01, 1.5, 0.01, 0.2 и 0.3 га. Вблизи населенных пунктов: деревень Дергаево и Чисто-Перхурово г.о Павловский Посад, города Балашихи (2), села Балобаново и города Старая Купавна Богородского г. о.

В Виноградовском филиале ГКУ МО «Мособллес» — 3 пожара в Малаховском (2) и Дачном участковых лесничествах на площадях 0.05, 0.01, 0.02 га. Вблизи населённых пунктов: рабочего поселка Ильинский и деревни Вялки Раменского г. о., деревни Сосновка г. о. Люберцы.

В Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес» — 2 пожара в Цнинском и Восточном участковых лесничествах на площадях 0.05 и 0.01 га. Вблизи населенных пунктов: деревни Фильцаково и села Радовицы г. о. Егорьевск.

В Дмитровском филиале ГКУ МО «Мособллес» — в Орудьевском участковом лесничестве на площади 0.9 га. Вблизи поселка Орево Дмитровского г. о.

В Орехово-Зуевском филиале ГКУ МО «Мособллес» — в Абрамовском участковом лесничестве на площади 0.8 га. Вблизи деревни Ащерино Орехово-Зуевского г. о.

В филиале «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» — в Ступинском участковом лесничестве на площади 0.02 га, вблизи города Ступино.

В Подольском филиале ГКУ МО «Мособллес» — в Томилинском участковом лесничестве на площади 0.12 га. Вблизи рабочего поселка Октябрьский г. о. Люберцы.

В Московском учебно-опытном филиале ГКУ МО «Мособллес» — в Свердловском участковом лесничестве на площади 0.6 га. Вблизи рабочего поселка Свердловский г. о. Лосино-Петровский.

При тушении возгораний были задействованы 93 единицы техники и 177 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

27 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

28 сентября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

29 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 16-22 градусов, ночью — 9-15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, дожди, сильный ветер.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.