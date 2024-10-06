В Подмосковье 16-летнего зацепера убило током на крыше электрички
МК: 16-летний зацепер погиб на крыше электрички на ж/д станции в Подмосковье
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Несовершеннолетний зацепер погиб на железнодорожной станции в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла в воскресенье на ж/д станции «Дрезна» Горьковского направлении МЖД.
На опубликованных кадрах видно, как несколько подростков едут на крыше электрички. При этом один из юношей держится за токоприемник. Затем его бьет током и школьник без сознания падает.
В результате полученных травм 16-летний подросток скончался на месте происшествия.