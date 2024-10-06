В Подмосковье 16-летнего зацепера убило током на крыше электрички

МК: 16-летний зацепер погиб на крыше электрички на ж/д станции в Подмосковье
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Несовершеннолетний зацепер погиб на железнодорожной станции в городском округе Орехово-Зуево Московской области, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Трагедия произошла в воскресенье на ж/д станции «Дрезна» Горьковского направлении МЖД.

На опубликованных кадрах видно, как несколько подростков едут на крыше электрички. При этом один из юношей держится за токоприемник. Затем его бьет током и школьник без сознания падает.

В результате полученных травм 16-летний подросток скончался на месте происшествия.