В Подмосковье 14-летняя девочка на полном ходу выпрыгнула из машины похитителя

В городском округе Мытищи мужчина на автомобиле пытался похитить 14-летнюю девочку, уговорив подвезти ее до дома. Ребенку удалось спастись, выскочив из автомобиля на полном ходу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 2 сентября в поселке Поведники. Алина вышла из «Пятерочки» и увидела мужчину лет 30 на вид, который предложил подвезти ее до дома. По словам матери девочки, сначала дочь отказалась, но мужчине удалось уговорить школьницу и она села на переднее сидение.

Однако уже через минуту Алина осознала ошибку и попросила остановить машину, но водитель игнорировал ее просьбу. Тогда испуганный подросток отстегнула ремень безопасности и выпрыгнула из машины на полном ходу. При этом водитель не остановился и скрылся.

Врачи диагностировали у Алины закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости, черепно мозговую травму и множество ссадин. Девочке предстоит еще одна операция, в настоящее время она передвигается на костылях.

Правоохранительные органы продолжают разыскивать злоумышленника. При просмотре видео с камер пострадавшая указала полицейским на несколько похожих автомобилей.