В Починках 16-летний юноша устроил ДТП с пятью машинами

сегодня в 18:40

В селе Починки Нижегородской области произошла автоавария с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, массовое ДТП устроил 16-летний местный житель, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария случилась ночью 20 июня. По предварительным данным правоохранителей, массовое столкновение спровоцировал 16-летний подросток, который катал в машине четверых пассажиров.

Личности последних на момент ДТП не были установлены. В отношении юного автомобилиста возбуждено административное дело об управлении транспортным средством без прав и страховки.

Законный представитель подростка также ответит по кодексу об административных правонарушениях, но уже за передачу управления машиной водителю без прав.