В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

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В Петрозаводске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Это сделано, чтобы в кратчайшие сроки избавиться от последствий взрыва газа в многоэтажке на улице Луначарского, сообщает в своем Telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Из-за инцидента четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу. Никто не умер.

Жителей многоэтажки эвакуировали. Шесть из них разместили в общежитии на Первомайском проспекте, двоих - в общежитии Спортшколы №3. Их обеспечат питанием.

Остальные жильцы дома остались у знакомых и родственников. На месте трудятся работники МЧС, СК, прокуратуры, полиции и других служб Карелии.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Петрозаводске вечером 6 января. Из-за взрыва газа произошло обрушение межкомнатной стены.