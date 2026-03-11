В Петропавловске-Камчатском частично обрушилась кровля склада

Инцидент случился на девятом километре. Спасатели оперативно обследовали здание — людей под завалами не обнаружено. Вход на объект и прилегающая территория перекрыты силами собственника.

«Собственник принимает решения по разбору здания», — отметил Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

Министр также добавил, что это не первый подобный случай в регионе в этом году — кровли не выдерживают тяжести снежных масс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.