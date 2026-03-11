В Петропавловске-Камчатском частично обрушилась кровля склада
В Петропавловске-Камчатском произошло частичное обрушение крыши складского помещения, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Инцидент случился на девятом километре. Спасатели оперативно обследовали здание — людей под завалами не обнаружено. Вход на объект и прилегающая территория перекрыты силами собственника.
«Собственник принимает решения по разбору здания», — отметил Сергей Лебедев во «ВКонтакте».
Министр также добавил, что это не первый подобный случай в регионе в этом году — кровли не выдерживают тяжести снежных масс.
