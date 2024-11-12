В Петергофе в школьной драке избили 12-летнего сына депутата Милонова

В Петергофе 12-летний сын депутата Виталия Милонова подрался с одноклассником и получил серьезную травму — перелом скулы, пишет Mash .

Кроме перелома скулы у ребенка диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Травмы школьника классифицируются как средней степени тяжести.

Сам Милонов заявил, что его сына задирал местный хулиган, который в итоге и напал на ребенка, но все равно получил сдачу.

В разговоре с spb.kp.ru Милонов назвал мальчика-хулигана «моральным уродом» и выразил надежду, что его выгонят из образовательного учреждения после драки. Он также подчеркнул, что его сын никогда не жаловался на школьную травлю и в целом имеет авторитет среди сверстников.