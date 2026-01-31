В петербургском ЖК наглые арендаторы устроили аудиотеррор соседям
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Два месяца жители одного ЖК в Петербурге издеваются над соседями звуками из ада. Они звучат из подвешенной к потолку музыкальной колонки, сообщает Mash.
Наглые арендаторы сняли квартиру в августе. Они сразу начали требовать от соседей соблюдать полную тишину.
В ноябре 2025 года ребенок семьи сверху уронил на пол пластиковую игрушку. Мать извинилась, но арендаторы решили ее проучить.
С тех пор каждое утро, начиная с 06:00-07:00, съемщики жилья включают блэк-метал, хардкор, индастриал и другие виды рока. Также запускают звуки перфоратора, ультразвука, скрипа пенопласта по стеклу, перетаскивания мебели.
Арендаторы прикрепили колонку с вибрацией к потолку. Так они хотят удостовериться, что семья сверху все услышит.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.