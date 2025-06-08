В петербургской ветклинике внутри собаки забыли салфетку из-за усталости врача

В Санкт-Петербурге в одной из ветеринарных клиник специалисты прооперировали собаку с больной почкой, удалив не только этот орган, но и здоровую селезенку. Кроме того, хирург забыл внутри животного салфетку, которую обнаружили через несколько дней, пишет Baza .

Собака по кличке Чупа начала плохо себя чувствовать на 11-м году жизни. В ходе обследования выяснилось, что животному нужно удалить почку. Хозяйка Чупы согласилась на проведение операции. В итоге в ветклинике удалили не только больную почку, но и здоровую селезенку, а также забыли внутри салфетку.

Инородный предмет внутри собаки обнаружили во время контрольного УЗИ на третий день после операции. Перед женщиной извинились и провели животному еще одну операцию для удаления салфетки.

Хозяйка Чупы попыталась привлечь клинику к ответственности. В ответ на ее досудебную претензию заявили, что хирург, оперировавший собаку, был «очень сильно уставшим» из-за нагрузки в тот день. Якобы именно нагрузка стала причиной потери концентрации внимания. В качестве компенсации петербурженке предложили 50 тысяч рублей.

В настоящее время Чупа проходит реабилитацию в другой клинике, а его хозяйка пытается добиться компенсации в размере фактических трат на восстановление здоровья собаки.