В петербургской больнице подростку сломала нос соседка по палате

В больнице Санкт-Петербурга соседка по палате сломала нос 12-летнему подростку. Врачи утверждают, что ответственность за травму несут родители девочки, а полиция тормозит проверку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в Детской городской больнице № 1 на Авангардной улице. Диану А. с жалобами на боли в желудке поместили в палату в педиатрическом отделении с тремя пациентками. По словам ее мамы Надежды, одна из девочек травила другую соседку: ругалась матом и пыталась засунуть ей котлеты и печенье в нос.

Вечером 7 февраля Диана заступилась за девочку, после чего произошел конфликт. Надежда утверждает, что 12-летняя соседка, которая занимается дзюдо, несколько раз ударила ее дочь по лицу.

Диана пожаловалась медсестре, которая, по словам Надежды, не только не оказала ей помощь, но и отругала за несоблюдение режима, угрожая даже выписать из больницы. Утром 8 февраля Надежде несколько раз звонили из медучреждения: сначала сообщили, что у ее дочери «трещина» в носу, но позже выяснилось, что это перелом со смещением. Обидчицу по ее просьбе перевели в другую палату, а уже на следующий день неожиданно выписали.

В больнице Диану обвинили в шумном поведении и отметили, что девочки не реагировали на рекомендации медсестер. На обращение матери ответили, что после инцидента оказали помощь Диане, приложив к носу ледяной компресс, а утром провели рентген. При этом в медучреждении отрицают обвинения в халатности со стороны персонала.

В полиции, куда обратилась семья Дианы, не спешат с проверкой. Надежде сообщили, что уголовное дело не может быть возбуждено, так как нападавшая не достигла 14-летнего возраста.

