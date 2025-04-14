В Петербурге закончились прения по делу обвиняемого в убийстве Талькова

сегодня в 14:45

Прокурор требует 14 лет заключения для обвиняемого в убийстве Талькова

В Санкт-Петербурге закончились прения по уголовному делу, открытому в отношении Валерия Шляфмана. Концертный директор певца Игоря Талькова обвиняется в его убийстве, прокурор запросил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РБК .

Защита Шляфмана убеждена, что ее клиент должен быть оправдан. При этом концертный директор живет в Израиле.

Тальков был убит в октябре 1991 года в ДС «Юбилейный». В крупном концерте участвовали одновременно множество артистов.

Во время выступления поменялась очередность выхода певцов. Из-за этого Тальков поссорился с командой артистки Азизы.

Охранник певицы Игорь Малахов хотел попасть в гримерку певца. Однако его охранники не дали сделать это.

В результате Малахов достал оружие. В коридоре началась хаотичная перестрелка. Тальков вышел туда, и в него попала пуля. Кто конкретно убил звезду, сразу не выяснили.