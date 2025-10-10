В Петербурге задержана глава Центра управления регионом Никитина

сегодня в 14:41

В Санкт-Петербурге задержали руководителя городского Центра управления регионом Елену Никитину. Соответствующую информацию подтвердили источники в правоохранительных органах, пишет ТАСС .

Представитель силовых структур подтвердил информацию об аресте руководителя ЦУРа Санкт-Петербурга. На данный момент дополнительные детали происшествия не раскрываются.

Согласно информации от источника в правоохранительных органах, задержанную перевезли в Москву. Там планируется провести с ней дальнейшие процессуальные мероприятия и определить условия содержания под стражей.

В Санкт-Петербурге с ноября 2020 года работает специальное подразделение городского правительства — Центр управления регионом. Его главная задача — налаживать связь между жителями и властями, чтобы решать вопросы благоустройства города и улучшения условий жизни петербуржцев.

