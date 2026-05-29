В Петербурге задержали спортсменов, которых обвиняют в создании ОПГ

Российские спортсмены попали под следствие по обвинению в создании организованной преступной группировки (ОПГ) в Санкт-Петербурге, сообщает Baza .

Лидером банды, предварительно, является мастер спорта Салим А. Его задержали и проверяют по статьям об организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств.

Мужчина родом из Кизляра. Он выступал на чемпионатах различного уровня, часто занимал призовые места. В 2022 году он выиграл чемпионат СКФО по тайскому боксу, получил «серебро» на общероссийском соревновании.

Также полиция задержала еще двоих спортсменов. Один из них является соотечественником лидера банды. Речь идет об атлете по прыжкам в длину Султанбеге Г.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.