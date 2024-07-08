В Петербурге задержали банду криптомошенников

Двоих жителей Подмосковья в Петербурге подозревают в дистанционном мошенничестве под видом инвестирования в покупку криптовалюты, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

С начала 2022 года злоумышленники размещали в соцсетях рекламу «авторского» курса для тех, кто хочет вложиться в криптовалюту. Они похищали вложенные в «проект» средства и имитировали операции на биржевых симуляторах. Пострадали жители нескольких регионов страны.

Полицейские провели обыск, изъяли 18 банковских карт, сим-карты и телефоны. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее сообщалось о новом виде мошенничества в Московской области. Преступники звонят пенсионерам от лица сотрудников социального Фонда России и сообщают, что у них якобы обнаружен неучтенный трудовой стаж и они могут увеличить пенсию. Пожилые люди представляют данные паспорта, СНИЛС, ИНН и называют коды из СМС-сообщений. Таким образом мошенники получают доступ к госуслугам и оформляют незаконные кредиты или займы.