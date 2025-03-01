В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения останков в чемоданах

Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах в Петербурге, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве обнаружено два чемодана с человеческими останками. Проводится экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга нашли сразу два саквояжа, внутри которых находилось расчлененное человеческое тело.

Предварительно известно, что тело погибшего разделили на части, затем упаковали в пакеты, поместили в клетчатую синюю сумку и положили в чемодан.