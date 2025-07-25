В Петербурге в Суздальском озере утонули две девочки

В Верхнем Суздальском озере утонули сестры 11 и 14 лет

На севере Санкт-Петербурга в Верхнем Суздальском озере утонули две девочки — сестры 11 и 14 лет, сообщает «Бриф24» .

Как уточнили в МЧС, мать девочек обратилась к спасателям, когда заметила долгое отсутствие детей, их тела обнаружили на дне водоема специалисты поисково-спасательной службы.

МЧС Петербурга напоминает об осторожности: нельзя оставлять детей без присмотра около водоемов, даже самых мелких. Иногда можно даже не услышать, что ребенок тонет: он не будет кричать и его не успеют спасти.

Ранее тело ребенка вытащили из воды на карьере в Дмитровском округе Московской области вблизи СНТ «Горняк». Поисками занимались водолазы и сотрудники МЧС: всего 8 человек и 3 единицы техники.

До этого родители и взрослый сын утонули на реке Клязьме возле деревни Крутово во Владимирской области.