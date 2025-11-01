В Петербурге строитель решил пожарить шашлык в квартире и сжег ее

сегодня в 20:49

В Санкт-Петербурге строитель ремонтировал одну из элитных квартир, расположенных на 1-й линии Финского залива, и в какой-то момент решил пожарить шашлык прямо в жилье, но уснул. В итоге произошел пожар, который испортил сразу два жилья, одно из которых принадлежит автоблогеру Диме Гордею, сообщает «Mash на Мойке» .

Предварительно известно, что рабочий уснул в момент, когда собирался приготовить шашлык прямо в квартире. Прохожие на улице заметили вырывающиеся из окон клубы дыма и вызвали спасателей.

Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС РФ быстро ликвидировали горение. Однако дым успел добраться до верхних этажей и закоптил квартиру автоблогера Димы Гордея.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что продуктами горения сильно закоптились окна этажом выше той квартиры, где рабочий пытался опасным способом приготовить еду.

О судьбе самого рабочего на момент публикации заметки ничего не сообщается.

