В Петербурге спровоцировавшая дорожный затор драка водителей попала на видео

Два водителя подрались у Московского вокзала в Петербурге и спровоцировали затор

В понедельник днем в Санкт-Петербурге два автомобилиста спровоцировали дорожный затор на трудном участке проезжей части вблизи Московского вокзала. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке ».

По словам очевидцев, конфликт начался с того, что водители не смогли разъехаться. Они остановились, чтобы разобраться, но один из них — 31-летний Тагир, управлявший Volkswagen Polo, бросается в драку и случайно задевает маму 24-летнего оппонента Олмосжона, водителя Haval.

В какой-то момент Олмосжон решает отомстить за мать, берет домкрат и разбивает стекла автомобиля обидчика.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы. Оба мужчины задержаны и доставлены в один из местных отделов полиции.