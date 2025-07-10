В Петербурге спасают четырехлетнюю девочку после отравления чистящим средством

Четырехлетняя девочка была госпитализирована с химическим ожогом пищевода

Четырехлетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу Санкт-Петербурга ночью 9 июля после того, как она выпила чистящее средство, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В ночь на 9 июля в одну из больниц Санкт-Петербурга поступила четырехлетняя девочка с тяжелым химическим ожогом пищевода. Как сообщили в правоохранительных органах, ребенок случайно выпил чистящее средство «Азелит» из-за недосмотра матери.

Семья девочки приехала в город два года назад на заработки. Мать ребенка не состоит на миграционном учете.

Медики оказывают ребенку необходимую помощь. Врачи напоминают, что бытовую химию следует хранить в недоступных для детей местах, чтобы избежать подобных трагических случаев.