В Петербурге школьник упал с 9 этажа и выжил

В Петербурге в один день двое школьников упали с 9 и 19 этажей

В Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних упали с 9 и 19 этажей домов, в результате чего один из ребят погиб. Происшествия случились в Красносельском и Выборгском районах, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в рядах правоохранителей.

На юго-западе Петербурга прохожие нашли кричащего мальчика, который лежал на газоне под окнами многоэтажки. После падения с высоты 9 этажа школьник выжил, однако получил переломы костей, травмы и ушибы внутренних органов. Юного петербуржца госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

В тот же день другого школьника обнаружили около дома в Парголово. По данным силовиков, юноша рухнул с 19 этажа по неизвестным причинам. Несовершеннолетний погиб на месте.

Ранее двухлетний ребенок выпал с 7 этажа в Москве. Мальчик умер на месте происшествия в результате полученных травм.