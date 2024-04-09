В Петербурге Росгвардия поймала мужчину, угрожавшего убийством тестю-уборщику в ТРК

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, который обещал расправиться с пожилым сотрудником клининговой компании, который по совместительству является его тестем. Конфликт двух родственников произошел в ТРК на набережной Обводного канала, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Инцидент произошел после полудня в понедельник, 8 апреля. Прибыв к торгово-развлекательному центру в Адмиралтейском районе, правоохранители задержали агрессивного мужчину средних лет.

Предварительно, до задержания горожанин пришел на работу к своей жене, где начал ей грубить. За даму заступился ее отец, который работал в сфере клининга в этом же ТРК. Далее агрессор устроил нападки и на пожилого тестя, угрожая тому убийством.

После случившегося злоумышленника доставили в полицейский отдел. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.