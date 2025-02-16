В Петербурге родители лечили приступы 6-летнего сына мятой и крапивой, он умер

Родители шестилетнего мальчика из Санкт-Петербурга отрицают факт существования медицины, из-за чего не поставили ребенка ни на один учет. Когда у малыша начались приступы неизвестного характера, их начали лечить мятой, тмином, крапивой и кориандром, но не помогло, ребенок скончался, пишет Baza .

Отец мальчика заявил, что потерял веру в медицину после того, как медики не смогли спасти его мать, страдающую от онкологического заболевания. Из-за этого он был против показывать своего ребенка врачам. В итоге за шесть лет жизни мальчик не прошел ни одного обследования.

13 января ему впервые стало плохо в общественном транспорте. У мальчика сильно заболело в груди и начался приступ, в итоге он потерял сознание. Через два дня приступ повторился. Тогда родители лечили его отварами трав, проветриванием комнаты и массажем рук.

15 февраля у мальчика снова случился приступ, но на этот раз предыдущие манипуляции не помогли. Он потерял сознание и через некоторое время перестал дышать. Отец ребенка все-таки вызвал скорую помощь, но прибывшие медики уже ничем не могли помочь маленькому пациенту.

Теперь в обстоятельствах смерти шестилетнего петербуржца разбираются компетентные органы. Точная причина гибели мальчика будет установлена в ходе специальной экспертизы.