В Петербурге проводник по крышам попался на краже 2 млн руб

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В Петербурге организатор прогулок по крышам подозревается в крупной краже

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о краже в отношении 36-летнего мужчины, который ранее привлекался к ответственности за организацию незаконных прогулок по крышам. Теперь уроженцу Хабаровского края инкриминируют кражу 2 млн рублей у местной жительницы, сообщает «Царьград» со ссылкой на местный главк МВД.

В начале февраля 2024 года фигурант уже имел проблемы с законом и подвергался уголовному преследованию за организацию незаконных прогулок по петербургским крышам.

В этот раз мужчину заподозрили к крупной краже — по словам 27-летней петербурженки, проводник выкрал из ее коммунальной квартиры 2 миллиона рублей. Деньги хранились в поясной сумке, утверждала пострадавшая.

Проводника по крышам задержали 2 июля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.