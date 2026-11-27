В Петербурге полиция задержала водителя за ночной дрифт в центре
В Петербурге автоинспекторы менее чем за полчаса установили личность и задержали 23-летнего жителя Ставропольского края, устроившего опасный дрифт в центре города, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Ночью 20 ноября водитель крутил «пятаки» на пересечении Потемкинской улицы и улицы Чайковского. Он жег резину и выезжал на встречную полосу, игнорируя дорожную разметку, уточнили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Полицейские доставили молодого человека в отдел. Он извинился перед петербуржцами, однако сотрудники составили три административных протокола: за выезд на встречную полосу, мелкое хулиганство и отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.
Иномарку нарушителя инспекторы отправили на специализированную стоянку до завершения экспертизы подлинности идентификационного номера автомобиля (VIN). Ранее за аналогичное нарушение петербуржец лишился новой BMW — автомобиль перешел государству.
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