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В Петербурге полиция задержала водителя за ночной дрифт в центре

В Петербурге автоинспекторы менее чем за полчаса установили личность и задержали 23-летнего жителя Ставропольского края, устроившего опасный дрифт в центре города, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Ночью 20 ноября водитель крутил «пятаки» на пересечении Потемкинской улицы и улицы Чайковского. Он жег резину и выезжал на встречную полосу, игнорируя дорожную разметку, уточнили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Полицейские доставили молодого человека в отдел. Он извинился перед петербуржцами, однако сотрудники составили три административных протокола: за выезд на встречную полосу, мелкое хулиганство и отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

Иномарку нарушителя инспекторы отправили на специализированную стоянку до завершения экспертизы подлинности идентификационного номера автомобиля (VIN). Ранее за аналогичное нарушение петербуржец лишился новой BMW — автомобиль перешел государству.

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