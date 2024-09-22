В Петербурге полиция накрыла секс-вечеринку, куда приглашали за 700 тыс руб

В Санкт-Петербурге полиция накрыла секс-вечеринку, где стоимость входного билета для пары доходила до почти 700 тысяч рублей, сообщает SHOT .

Мероприятие планировали провести в отеле «Трезини». Организаторы обещали ночь искушения всем гостям, которые могли бы открыть «мир без сковывающих правил и границ».

Все гости должны были получить одобрение на посещение вечеринки от организаторов. Входной билет для девушек стоил от 35 тыс. рублей, для мужчин — от 145 тыс. рублей. Для пары же максимальная стоимость билета была 695 тысяч рублей.

Гостям вечеринки запрещалось пользоваться телефонами, трогать остальных посетителей без их согласия. Кроме того, нельзя было заниматься проституцией.

Вечеринка требовала соблюдение дресс-кода: девушкам надо было надеть черные платья, мужчинам — смокинги. Все они также обязаны были носить черные маски.

Накануне вечером в отель вызвали полицию. Оказалось, что вечеринка обратила на себя внимание возмущенных общественников. Полиция обнаружили внутри помещения фаллоимитаторы и различные эротические смазки.