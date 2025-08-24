В Петербурге подростки после фестиваля с рэпером Macan устроили дестрой в метро

В Сети появилось видео, как толпа подростков ворвалась на станцию метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге, затем перепрыгнула через турникеты и под нецензурные крики забежала в один из вагонов. Предварительно известно, что школьники возвращались с рэп-фестиваля, где выступал рэпер Macan, пишет «Mash на Мойке» .

На опубликованных кадрах видно, как подростки примерного одного возраста в количестве более 15 человек в толстовках, капюшонах и кепках перепрыгивали через турникеты в метро на глазах ошарашенных сотрудников. Затем дети выбежали перрон и стали ждать поезд. Во время ожидания они выкрикивали имя рэпера, затем хором оскорбляли его нецензурным словом.

Очевидцы также сняли поведение школьников уже в самом поезде.

«Минуточку вашего внимания. Я хоть и не Ленин. И я не на БТРе. Я в вагоне метрополитена, но… Макан — ******!» — прокричал подросток в капюшоне, и его тут же поддержала толпа товарищей.

Чем именно рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, вызвал такую реакцию у подростков, неизвестно.