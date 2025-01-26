В Петербурге пассажир метро показал на подростке удушающий захват

В Санкт-Петербурге пьяный пассажир метро повалил подростка на пол и показал удушающий захват. Сотрудники полиции задержали участников потасовки, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел накануне вечером на станции «Ленинский проспект». На опубликованных кадрах видно, как мужчина проводит удушающий прием подростку. После этого потасовка продолжается. В какой-то момент мужчина вырывает из рук несовершеннолетнего перцовый баллончик и кидает в сторону.

По словам очевидца, причина конфликта неизвестна, но подросток явно уступал в силе взрослому мужчине.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции доставили в отделение участников драки, одному из которых 17 лет. Мужчину и его личность устанавливают. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.