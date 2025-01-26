В Петербурге пассажир метро показал на подростке удушающий захват
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В Санкт-Петербурге пьяный пассажир метро повалил подростка на пол и показал удушающий захват. Сотрудники полиции задержали участников потасовки, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел накануне вечером на станции «Ленинский проспект». На опубликованных кадрах видно, как мужчина проводит удушающий прием подростку. После этого потасовка продолжается. В какой-то момент мужчина вырывает из рук несовершеннолетнего перцовый баллончик и кидает в сторону.
По словам очевидца, причина конфликта неизвестна, но подросток явно уступал в силе взрослому мужчине.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции доставили в отделение участников драки, одному из которых 17 лет. Мужчину и его личность устанавливают. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.