В Петербурге отец убил особенного ребенка и покончил с собой

В Санкт-Петербурге мужчина, не справившийся с потерей супруги, сначала задушил своего 7-летнего сына с особенностями развития, а затем выбросился из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ .

Как выяснилось, жена погибшего скончалась от онкологического заболевания около года назад, после чего мужчина впал в тяжелую депрессию. По словам соседей, погибший неоднократно говорил о своем отчаянии, но его слова остались без должного внимания.

По информации источника РЕН ТВ, трагедия произошла в ночь на 30 мая в Калининском районе города. Тело мужчины обнаружили под окнами дома, а в квартире нашли бездыханного ребенка. Друзья семьи подтвердили, что в последние месяцы мужчина находился в крайне подавленном состоянии, но отказывался от профессиональной психологической помощи.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».