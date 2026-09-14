Юань застрял в коридоре: рубль удержался на 12,40–12,70

Рубль занимает относительно уверенные позиции по отношению к юаню на Московской бирже после летнего ослабления. На стороне российской валюты — высокие нефтяные цены, рост торгового профицита и увеличение экспортной выручки. Решение ЦБ оставить ставку неизменной совпало с ожиданиями рынка и не оказало весомого влияния на курс, рассказал РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По словам эксперта, рубль занимает относительно уверенные позиции по отношению к юаню на Московской бирже после летнего ослабления. На стороне текущего курса российской валюты — высокие нефтяные цены, а также рост торгового профицита и увеличение экспортной выручки.

Тем временем решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной совпало с ожиданиями рынка и не оказало весомого влияния на курс российского рубля. При этом не добавляют оптимизма отечественному рынку свежие данные по сентябрьскому росту ценовых ожиданий бизнеса в РФ.

Между тем в фокусе мировых рынков — растущий на фоне заметного увеличения поставок китайских товаров торговый профицит КНР, который способен оказать давление на экономику развитых стран.

Оптимизма экономикам РФ и КНР добавляет тот факт, что Россия продолжает оставаться основным поставщиком нефти в Китай. Здесь в центре внимания свежие данные по активному наращиванию китайскими нефтеперерабатывающими заводами закупок российской нефти на фоне дефицита альтернативных поставок.

Курс юаня к рублю на текущей неделе будет держаться в диапазоне 12,40–12,70 рубля, спрогнозировал Тимошенко.

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