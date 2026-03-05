В Петербурге отец с ножом похитил годовалого сына
Фото - © Unsplash.com
В Невском районе Петербурга мужчина с ножом избил жену, забрал годовалого сына и увез его на автомобиле. Похитителем оказался отец ребенка, сообщает «Бриф24».
По данным пресс-службы Росгвардии, все произошло в квартире на улице Крыленко. Мужчина напал на 30-летнюю супругу, после чего, угрожая ей и родственникам ножом, забрал сына и скрылся на машине.
Позже он звонил жене и угрожал жизни ребенка, требуя передать документы на мальчика.
Сотрудники Росгвардии вместе с оперуполномоченным полиции обнаружили автомобиль и задержали в салоне двух граждан среднеазиатского государства. С ними находился похищенный ребенок.
Мальчика передали в детское социальное учреждение до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
