В Петербурге отец с ножом похитил годовалого сына

сегодня в 17:38

Мужчина в Петербурге избил супругу и увез годовалого ребенка на машине

В Невском районе Петербурга мужчина с ножом избил жену, забрал годовалого сына и увез его на автомобиле. Похитителем оказался отец ребенка, сообщает «Бриф24» .

По данным пресс-службы Росгвардии, все произошло в квартире на улице Крыленко. Мужчина напал на 30-летнюю супругу, после чего, угрожая ей и родственникам ножом, забрал сына и скрылся на машине.

Позже он звонил жене и угрожал жизни ребенка, требуя передать документы на мальчика.

Сотрудники Росгвардии вместе с оперуполномоченным полиции обнаружили автомобиль и задержали в салоне двух граждан среднеазиатского государства. С ними находился похищенный ребенок.

Мальчика передали в детское социальное учреждение до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.